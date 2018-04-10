فرنجيه: الانتخابات ستؤسس لمرحلة جديدة

أكد مرشح “المرده” طوني فرنجية أن “الانتخابات النيابية المقبلة ليست مرحلة عابرة بل ستؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن.. ونحن لطالما كنا ننادي بالوحدة الوطنية واللحمة وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.

وقال فرنجيه في خلال لقاء شعبي مع أهالي منطقة الفوار في قضاء زغرتا: “أصبح واضحاً للجميع استعمال البعض كل الأساليب المتاحة للتفرد بالسلطة وتقسيمها في ما بينهم”.

وأضاف: “نؤكد لهؤلاء أنهم لن يستطيعوا التأثير على الرأي العام بالخدمات التي يحاولون استغلال الناس بها”.

وشدد على أننا “سننتصر لصالح الحق وللانفتاح ولرفع الحرمان عن المجتمع بأكمله لا عن الأفراد، المجتمع الذي سيرفض ممارستهم وتعطيلهم للدولة”، متسائلاً “ماذا قدموا للبلد عندما وصلوا إلى السلطة من إنماء متوازن وحلول للمشاكل في القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الحيوية؟”.