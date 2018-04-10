وهاب للحريري: أستغرب سرقة المال العام

10 أبريل, 2018 - 1:09 مساءً المصدر: رصد
وهاب للحريري: أستغرب سرقة المال العام

غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر تويتر، قائلا “أستغرب قيام الرئيس الحريري بإجبار صندوق المهجرين على الدفع لملفات مزورة مما يعني سرقة المال العام وأطالب سفراء الدول المتبرعة في مؤتمر سيدر برفع تقارير لدولهم تكشف خفة قرارات رئيس الحكومة وتورطه في إهدار أموال الدولة”.

وتابع وهاب “لا أعلم لماذا لا تدفع وزارة المهجرين للمهجر الحقيقي لإعادته الى منزله ولماذا تميز بين الناس فإما الدفع لجميع المستحقين وإما فلتتوقف المهزلة فطلال إرسلان اليوم ينفذ في الوزارة أبشع عمليات التمييز والإهدار.

10 أبريل, 2018

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