مخطط لاغتيال السّيد.. ؟!

تبيّن أنّ الاتهام الذي وجّهه اللواء جميل السيّد الى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بتغطية مناصر قوّاتي كشف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعداد خطة لاغتيال السيّد مبنيّ على حسابٍ وهميّ سبق أن استخدم للإشادة بأمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله وبنائبَي جزين المنتميين الى التيّار الوطني الحر.

وكان السيّد ردّ على كلام منشور على “تويتر” على حساب بإسم جاد عطية جاء فيه: “سنقتل جميل السيّد… هناك عمليّة نخطط لها”. واستخدم الحساب صورة لشعار “القوات” الانتخابي.

فمن يصدّق أنّ الإعلان عن التخطيط لاغتيال يتمّ بهذه الطريقة؟ أم هي “فبركة” جديدة أتت ركيكة جدّاً ومفضوحة هذه المرة، كأنّ الرجل فَقَدَ موهبةً لطالما تميّز بها؟