نساء هذه الأبراج هن الأكثر جاذبية للرجال.. إليك الأسباب!

تتميز نساء بعض الأبراج بشخصية تأسر قلوب الرجال، وتجعلهم ينجذبون إليها وتتعلق قلوبهم بها.

هناك سبب خفي وراء تحلي هذه المرأة دون غيرها بصفة الجاذبية، وهو برجها الفلكي الذي يلعب الدور الرئيس ويمنحها هذه الصفات.

العقرب

لا تبذل مجهودا كبيرا حتى ينجذب الرجل إليها، فهي ذكية جميلة تعرف قيمة جمالها وقدر ذكائها. ينجذب إليها الرجل لنعومتها ورقتها، وتتمتع بشخصية رومانسية حالمة، تجعلها تحب بكل جوارحها، كما أنها تفكر بشكل واقعي في الوقت ذاته.

الأسد

واثقة من نفسها وقوية الشخصية لحد كبير، تمنح الرجل الحب والاهتمام بغير حساب، وتبذل كل ما بوسعها لإسعاده.

القوس

لا نعرف بالضبط ما هو السبب الحقيقي لانجذاب الرجل للمرأة من برج القوس، أهو ولعها بالسفر والمغامرة؟ أم هو أسلوبها الرقيق في التحدث؟ ولكن الصفة الأكثر تميزا هي مراعاتها لشعوره وأحاسيسه، واعطاؤه قدره كرجل يملأ عينيها، وتكتفي به عن العالم بأسره.

الجدي

طيبة القلب عطوفة المشاعر، حنونة لدرجة تكفي العالم وتفيض. ينجذب إليها الرجل لإخلاصها وتفانيها في حبه، فهي تضحي بنفسها من أجل حبيبها، وترى الدنيا بعينيه وتختصر العالم في شخصه.

الدلو

صادقة النفس قوية الحجة، يُعجب بها الرجل لإيمانها العميق بالمبادئ والقيم، تعرف معنى الحياة والمشاركة الفعالة، تتواصل مع شريكها بعقلانية، فهي مقنعة بقوتها الناعمة وكلامها المعسول.

الحوت

لأنها لا تهتم بالماديات وتكتفي بالمشاعر، تمنح شريكها الثقة في النفس، وتجعله متربعا على عرش قلبها من دون منازع. تحيط أسرتها بالحب والاهتمام، ويدفعها إيثارها وانكارها للذات، لنسيان نفسها في سبيل إسعاد شريكها.