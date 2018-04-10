سامي الجميل: ليصل الأوادم إلى المجلس

اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انه ” يخوض هذه المعركة اليوم كمعارضة في كل المناطق اللبنانية، ونتمنى لكل شركائنا في كل لبنان التوفيق في هذه المعركة ليصل الاوادم الى المجلس ليسيروا على السكة الصحيحة ويساهموا في بناء بلد أفضل لاولادنا”.

وقال خلال لقاء مع اعضاء لائحة نبض المتن الذي نظمه ” حزب الخضر اللبناني” في مركزه في قرنة شهوان: “نحن نخوض هذه المعركة الانتخابية لنعيد الفخر والكرامة للمواطن اللبناني. لدينا الكثير من العمل ، سنعمل من كل قلبنا ونحن اليوم من هنا من مقر حزب الخضر من الضرورة ان نتكلم عن الكوارث البيئية التي تطال المتن الشمالي ونحن نفخر ان نكون اللائحة الوحيدة في المتن الشمالي التي وقفت بوجه المطامر البحرية ورمي النفايات في البحر، نحن اللائحة الوحيدة التي بكل فخر واعتزاز وعلنا وقفنا، اعتصمنا، تظاهرنا وحاولنا منع هذه المجزرة اما اللوائح الاخرى المنافسة كانت تدافع وتهدد وكانت متواطئة مع هذه المطامر البحرية التي كلفتنا تلوثا بحريا لم يشهد له لبنان مثيلا منذ نشأته حتى اليوم”.