أردوغان يهاجم لافروف: “مادخلك”!

أعلن الرئيس التركي أردوغان، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، أن تركيا ستسلم عفرين إلى سكانها “عندما يحين الأوان لذلك”، مضيفا “نحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد لافروف”.

وعلق أردوغان على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول تسلم عفرين لسوريا “هذا الموقف خاطىء، نحن نعلم لمن سنعيد عفرين”، حسب وكالة “الأناضول”.

وقال أردوغان إنه يجب الحديث أولا عن “تسليم المناطق السورية الخاضة لسيطرة الدول الأخرى”.

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، العدالة والتنمية الحاكم، بالبرلمان في أنقرة أن “عبارة أن النظام هو الذي سلم هذه المناطق إلىالدول الأخرى لا تطمئن”.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أبسط طريقة لتطبيع الوضع في عفرين هو إعادتها لسيطرة دمشق.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو: “لن يصرح الرئيس أردوغان يوما أن تركيا تريد احتلال عفرين، ونحن ننطلق دائما من حقيقة أن أسهل طريقة لتطبيع الوضع في عفرين الآن، بعدما قال الممثلون الأتراك إن الأهداف، التي تم تحديدها هناك تحققت، تكمن في إعادة تلك الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية”.

يذكر أن تركيا كانت قد أعلنت، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، انطلاق عملية عسكرية تحت مسمى “غصن الزيتون” يشارك فيها الجيش التركي والجيش السوري الحر (المعارض)، بهدف إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتصنفها كمنظمة إرهابية، في مدينة عفرين والمناطق الحدودية.