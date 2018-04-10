أبي رميا: وثيقة التفاهم مع “حزب الله” أبدية

اعتبر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سيمون أبي رميا، في تصريح الى برنامج “بانوراما توداي” على قناة المنار، “أن إيجابية القانون الإنتخابي الحالي يؤمن صحة التمثيل وعدالته”، لافتا إلى “أن لبنان يقترع للمرة الأولى على أساس قانون نسبي يعطي كل فريق حقه”.

وأكد أبي رميا أن “جبيل قلعة عونية وصناديق الاقتراع، عشية 6 أيار ستؤكد ذلك”، متأسفا “لأن العالم تنسى أحيانا أن المعركة هي معركة إثبات وجود الدولة القوية إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتتذكر فقط الخدمات الخاصة”.

وشدد على “أن وثيقة التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” أبدية، سرمدية، ثابتة ولن نتخلى عنها، فهي حصنت الوحدة الوطنية وأمنت الاستقرار الداخلي”، متمنيا “عدم الانجرار وراء المواقف التحريضية الإنتخابية”، مشيرا إلى “أن المرشح عن المقعد الشيعي على لائحة جبيل القوية ربيع عواد ملتزم بسقف وثيقة التفاهم وسيلتزم بتكتل “التغيير والاصلاح”.

وختم أبي رميا: “ان ابناء القرى الشيعية في قضاء جبيل، جزء لا يتجزأ من النسيج الجبيلي، وجسدنا خلال الحرب الأهلية العيش المشترك لأننا نتكامل ونؤسس بيتا واحدا”.