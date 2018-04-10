فيديو قبل زواجهما: شيرين تتغزل بوسامة حسام حبيب.. و…!!

عاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقاطع فيديو للمغني حسام حبيب بعد زواجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها له في برنامجها “شيري استديو”.

واستذكر عشاق النجمة المصرية المديح الذي وجهّه لها حبيب خلال الحلقة، بعد نجاح الديو المشترك بينهما “كل ما”، والتي سمحت له بالعودة الى الساحة الفنية بعد غياب لمدة 8 سنوات، لتردّ شيرين بعفويتها المعهودة وتتغزل بحبيب وتصفه بـ”الدونجوان”.

واثار المقطع المنتشر ضجة كبير، حيث اعتبر العديد من المشاهدين ان علاقة الحب بينهما قد تكون بدأت في تلك الفترة من دون ان يدركا ذلك وتوطدت فيما بعد وتكللت بالزواج.