لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

دانت الخارجية اللبنانية غارات إسرائيل على مطارT-4 العسكري في سورية، وأكدت أن لبنان سيقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية لقصف سورية.

وقالت الخارجية اللبنانية اليوم في بيان: “نؤكد على مواقفنا السابقة بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على الجمهورية العربية السورية وعلى جيش سورية”.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء، أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص استعمال إسرائيل أجواء لبنان للاعتداء على سورية

وكشف بيان للجيش اللبناني أمس الأول الأحد، أن “4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جونية (شمال بيروت) باتجاه الشرق، وصولا إلى مدينة بعلبك، ثم غادرت الأجواء من نفس المكان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح أمس الاثنين، باستهداف قاعدة تيفور (T-4) في ريف حمص بعدة صواريخ، وأكدت روسيا ومصادر عسكرية سورية، أن طائرات إسرائيلية هي التي استهدفت المطار العسكري.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن الجيش الروسي تأكيده أن طائرتين إسرائيليتين من طراز “F-15″، شنتا ضربات على قاعدة تيفور بثمانية صواريخ، عبر المجال الجوي اللبناني.