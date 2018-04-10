جريصاتي يلتقي سفيرة سريلانكا

بحث وزير العدل سليم جريصاتي مع سفيرة سريلانكا في لبنان مانديس ويجراتني في مشاريع اتفاقات كانت قد أنجزتها الوزارة في انتظار ملاحظات الدولة السريلانكية. وتم الاتفاق لتوقيعها في بيروت أو كولومبو بعد إبرامها أصولًا.

كما ناقش جريصاتي، في مكتبه في الوزارة، مع ويجراتني وضع العمالة السريلانكية التي ليس في حوزتها أوراق رسمية للعمل سواء، على صعيد الإقامة أو العمل، حيث يتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام لحل هذه المسألة تمهيدًا لترحيل هؤلاء الرعايا إلى بلدهم. كذلك كان عرض لملف خاص يتعلق بعاملة سريلانكية لم تتقاض راتبها منذ 20 سنة، مطمئنًا إلى أنه سيتابع الملف ويتحقق منه لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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