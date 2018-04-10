إلغاء حكم سجن الصحافية حنين غدّار

ألغت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بالسجن ستة أشهر بحق الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدّار بعد اتهامها بـ”التشهير” بالجيش.

وأعلنت المحكمة العسكرية، عن “عدم اختصاص القضاء العسكري” كونها صحافية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الإعلاميّة.

واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في كانون الثاني الحكم بحق غدار على خلفية مواقف أطلقتها في العام 2014 في واشنطن قالت فيها “السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله”.