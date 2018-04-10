الرئيس الأسد يستقبل أهالي المخطوفين

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، 10 أبريل/ نيسان، بعدد من أهالي المخطوفين،الذين لم يجدوا أبناءهم بين من تمّ تحريرهم من دوما خلال اليومين الماضيين

وقال الأسد خلال اللقاء إن “تحرير المخطوفين ليس قضية إنسانية فقط.. بل وطنية أيضاً وهذا هو الأساس.. ولن نفرط بأي مفقود أو مخطوف.. وإن كان على قيد الحياة سنحرّره مهما كلف الأمر..

– تحرير المخطوفين الذي تم سابقاً أو من دوما بالأمس.. ما كان ليحصل لولا تضحيات رجال وأبطال الجيش العربي السوري الذي قدم الشهداء والجرحى لإخراج كل مخطوف منهم.. “

خلال استقباله اليوم عدداً من أهالي #المخطوفين الذين لم يجدوا أبناءهم بين من تمّ تحريرهم من #دوما خلال اليومين الماضيين….. Publiée par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur mardi 10 avril 2018

وأكد الرئيس السوري أن “قضية المخطوفين تشكل أولوية بالنسبة للدولة بجميع مؤسساتها.. وهي لم ولن تأل جهداً في سبيل معرفة مصير كل مفقود..

-وبدورهم أهالي المخطوفين أكدوا أن : “ثقتنا بالدولة، وبالجهود التي تبذلها لمعرفة مصير أبنائنا، ثقة كبيرة وثابتة”.. بحسب ماتم نشره على رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر مواقع التواصل الإجتماعي

– اليوم وخلال استقباله مجموعة من أهالي #المخطوفين.. الرئيس #الأسد:قضية المخطوفين تشكل أولوية بالنسبة للدولة بجميع… Publiée par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur mardi 10 avril 2018

وكان مصدر ميداني قد أفاد، في وقت سابق، بأن حافلتين تقلان دفعة من المخطوفين لدى جيش الإسلام معظمهم من النساء والأطفال خرجت عبر معبر مخيم الوافدين، فضلا عن ذلك أشار المصدر إلى “خروج 3 حافلات تقل 180شخصا من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين”.