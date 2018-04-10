باسيل: سنكون كتلة واحدة داعمة للعهد

أكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على “ان خطابنا السياسي مرتكز على اننا سنكون كتلة واحدة داعمة للعهد وسنكمل سويا ككتلة وكجبهة. اما مشروعنا فهو أولا بناء الدولة، ثانيا ان نكون كتلة رئيس الجمهورية”.

وتطرق باسيل، في اجتماع تنسيقي لمرشحي التيار الوطني الحر وحلفائه الى “الإنجازات الكثيرة ان كان في مجلس النواب عبر اقتراحات القوانين التي قدمها نواب التيار الوطني الحر و”تكتل التغيير والاصلاح” او عبر المشاريع التي قام بها وزراء التيار والتكتل المتعاقبين في مقابل من ينتقد ولا انجازات له”، مؤكدا “عرض كل هذه الانجازات قريبا”.

وتم البحث خلال الاجتماع في النقاط التالية: الخطاب السياسي، الاعلام والإعلان الانتخابيين، التنافس الانتخابي، الماكينات الانتخابية، التمويل والنشاطات الانتخابية.