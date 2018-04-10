سلسلة لقاءات للوزير فنيانوس

بحث الوزير يوسف فنيانوس مع لجنة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في المطالب والمشاكل التي تعانيها المصلحة، المتعلقة بإصدار مرسوم ترفيع الموظفين الحاليين من مراقب جوي الى رئيس فرع او مراقب منسق ضمن المصلحة، والافادة من الدرجات الاستثنائية عند الترفيع التي اعطيت لهم في القانون رقم 46 وايجاد آلية لتنفيذ خطة التدريب للمراقبين الجويين.

وأكد فنيانوس وقوفه “الى جانب المراقبين لتحقيق المطالب وايجاد الحلول المناسبة مع المعنين وإبقاء الاجتماعات مفتوحة”، و”بناء على الاجواء الايجابية للوزير اتفق على تأجيل أي تحرك للمراقبين”.

واطلع وزير الأشغال من المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، على نتائج أعمال ورشة العمل التي عقدت في وزارة النقل المصرية وما آلت اليه الاتفاقات بين البلدين في مجال النقل البري والبحري وسفن الرورو التي تنقل جزءا من البضائع عبر البحر وجزءا آخر من خلال البر، ومعالجة الاشغال غير القانونية على الاملاك العامة البحرية بموجب القانون رقم 64، اضافة الى حاجات مرافئ الصيادين وتوسعة مرفأ طرابلس.

وأكد فنيانوس ان “الدراسات المتعلقة بتوسعة مرفأ طرابلس اصبحت على وشك الانتهاء، تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب لتمويل المشروع وخصوصا بعد مؤتمر “سيدر”، مشيرا الى ان “الوزارة تابعت اوضاع مرافئ الصيادين وحاجاتهم في كل المناطق اللبنانية لتسهيل لقمة عيشهم”.

والتقى فنيانوس رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، وتابع معه الملفات الانمائية لقضاء جبيل، وطلب من الاجهزة المختصة في الوزارة “متابعة الملفات التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لدى الوزارة”.