سؤال من منى أبو حمزة الى جنبلاط

لفتت الإعلامية منى أبو حمزة الى ان “‏أرخص متر أرض بلبنان في الشوف، وأقل عدد جامعات بلبنان في الشوف، وأقل عدد مصانع بلبنان في الشوف، وأكثر منطقة سياحية وأقل نسبة سواح في الشوف”.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “المنطقة الوحيدة التي لا تنظم نشاطات واحتفالات مجانية للأهالي الشوف، أجمل رقعة وأقل نسبة إستثمار، الشوف”، وأرفقت التغريدة بهاشتاغ #قرفتونا_بالقاف.

وعلقت أبو حمزة على التغريدة متوجهة الى رئيس ”اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بالقول: “لكل مواطن الحق في إبداء الرأي عن منطقته دون تسليط الأزلام عليه مش هيك؟”

أرخص متر أرض بلبنان بالشوف. أقل عدد جامعات بلبنان بالشوف. أقل عدد مصانع بلبنان بالشوف. أكتر منطقة سياحية و أقل نسبة سواح بالشوف. المنطقة الوحيدة الي ما بينعمل فيها نشاطات و احتفالات مجانية للأهالي، الشوف. أجمل رقعة و أقل نسبة إستثمار،الشوف. قرفتونا_بالقاف — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) April 9, 2018

لكل مواطن الحق في إبداء الرأي عن منطقته دون تسليط الأزلام عليه @walidjoumblatt مش هيك؟ https://t.co/jDKbtJr6jK — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) April 9, 2018