سؤال من منى أبو حمزة الى جنبلاط

3 ساعات ago - 8:15 مساءً المصدر: وكالات

لفتت الإعلامية منى أبو حمزة الى ان “‏أرخص متر أرض بلبنان في الشوف، وأقل عدد جامعات بلبنان في الشوف، وأقل عدد مصانع بلبنان في الشوف، وأكثر منطقة سياحية وأقل نسبة سواح في الشوف”.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “المنطقة الوحيدة التي لا تنظم نشاطات واحتفالات مجانية للأهالي الشوف، أجمل رقعة وأقل نسبة إستثمار، الشوف”، وأرفقت التغريدة بهاشتاغ #قرفتونا_بالقاف.

وعلقت أبو حمزة على التغريدة متوجهة الى رئيس ”اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بالقول: “لكل مواطن الحق في إبداء الرأي عن منطقته دون تسليط الأزلام عليه مش هيك؟”

3 ساعات ago

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