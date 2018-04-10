تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام عادة سيئة

يعتقد الكثيرون بضرورة تنظيف أسنانهم بعد كل وجبة طعام، من أجل صحة الفم ولمنع انبعاث الروائح الكريهة منه، ولكن نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا أظهرت حقيقة خطورة هذه الممارسة.

وانتهى مشروع بحثي لعلماء أكاديمية طب الأسنان في الولايات المتحدة، بالإشارة إلى أن “تنظيف الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام خلال اليوم، ضار جدا، لأن القيام بذلك خلال أقل من 30 دقيقة بعد الأكل يؤدي إلى بدء انهيار مينا الأسنان بشكل أسرع.”

ويوضح الخبراء أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام الذي يحتوي على أحماض مختلفة يزيد من اختراقها لمينا الأسنان ويسرع تدميرها، لأن شعيرات الفرشاة قادرة ليس فقط على إزالة فضلات الطعام من بين الأسنان، بل وأيضا تؤثر في طلائها.

ويقول هاوارد هامبل رئيس أكاديمية أطباء الأسنان الأميركية: “الكثيرون يخافون من البكتيريا ويعتقدون بضرورة إزالتها من الأسنان في كل فرصة سانحة. بيد أن مينا الأسنان قادرة تماما على حمايتها من البكتيريا ومن غيرها من العوامل الضارة. كما أن التأثير الميكانيكي للفرشاة يدمر المينا، وبالتالي يؤدي دخول بكتيريا واحدة إلى السن إلى إلحاق أضرار أكبر من مليار بكتيريا على سطحها”.

ووفقا للخبراء، إذا كان لا بد من تنظيف الأسنان بعد الأكل، فيجب الانتظار على الأقل 30 دقيقة.