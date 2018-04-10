بعاصيري: لبنان يؤمن بأن الثقافة هي أساس التنمية المستدامة

إفتتح المجلس التنفيذي للأونيسكو في دورته الـ204 جلساته العامة، حيث ألقت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونيسكو السفيرة سحر بعاصيري كلمة باسم المجموعة العربية، كون لبنان نائب رئيس عن الدول العربية في المجلس المذكور، وباسم لبنان، تناولت فيها المواضيع التربوية والثقافية التي تشغل المنطقة والتي تهم لبنان وذلك ضمن اختصاصات الأونسكو.

وأكدت بعاصيري باسم المجموعة، “أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة لإنقاذ ما أمكن من التراث الثقافي في المنطقة ولاسيما عبر مبادرة “إحياء روح الموصل”، التي يؤمل أن تكون باكورة لمبادرات مماثلة في الدول العربية التي تشهد أزمات ونزاعات”.

كما أعربت عن قلق المجموعة لجهة القرارات المتعلقة بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والتي بقيت لتاريخه في معظمها حبرا على ورق.

من جهة أخرى، تحدثت بعاصيري عن “الدور الأساس الذي يلعبه لبنان ولاسيما بوجود كل من المكتب الإقليمي في بيروت والمركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل، بحيث تضمن الدولة حق كل طفل على أرضها بالتعلم. وإيمانا منه بأن الثقافة اساس في التنمية المستدامة، اعتمد لبنان خطة خمسية للنهوض الثقافي أدخلت ضمن خطة النهوض الاقتصادي، ليكون الحرف والكلمة هما السلاح الأقوى في وجه قوى الظلام والتطرف”.