الحكومة الحالية تحاول توريط الحكومة المقبلة

اتهم النائب ياسين جابر الحكومة بأنها تحاول توريط الحكومة المقبلة “بما سيكون مضراً جداً للبلد بدءاً بعقد الكهرباء الخاص باستئجار بواخر بمئات ملايين الدولار”.

وقال جابر لـ”الجمهورية” تعليقاً على نتائج مؤتمر سيدر، إن “المطلوب اليوم أن يتوقف المسؤولون عن اتخاذ قرارات مُلزمة للحكومة المقبلة وأن نترك الأمر للحكومة الجديدة، وأن يكون هناك وعي كامل على المستوى السياسي في البلد لأن القيادات موجودة ولن تتغير، مع التشديد على أن كل أجهزة الإنذار تصفّر لذا ندعو المسؤولين أن “يخافوا الله” حفاظاً على البلد”.

وإذا كانت الأرقام التي حصدها لبنان من “مؤتمر سيدر” هي أرقام مضخمة لأن من ضمنها عدد من الأموال أعيد إحياؤها أو أعطيت للبنان سابقاً إلا أنه لم يستفد منها، لفت إلى أنه “بغض النظر عن حجم القروض وعما إذا كانت قديمة واعيد احياؤها فإن المجتمع الدولي أبدى نيته الوقوف الى جانب لبنان، وهناك إرادة وإصرار دولي على الاستقرار في لبنان، إنما للأسف يبقى أن يظهر لبنان جدية في التعاطي مع الإصلاحات واستيفاء الشروط المطلوبة من اجل الحصول على الأموال المرصودة”.

وأكد أن نجاح أو فشل هذا المؤتمر أو هذه المبادرة هو رهن إرادة اللبنانيين في تغيير المسار الحالي باتجاه مسار عقلاني.