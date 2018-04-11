الحريري يرد على المشككين !

يعقد رئيس الحكومة سعد الحريري الذي التقى أمس، في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، مؤتمراً صحافياً في السراي الحكومي، يتحدث فيه عن نتائج مؤتمر “سيدر”، في ظل ارتفاع وتيرة التشكيك بما أفضى إليه هذا المؤتمر، وما استطاع لبنان الحصول عليه من قروض وأموال.

وأشارت مصادر وزارية قريبة من الحريري لـ”السياسة”، إلى أن الأخير سيشرح بالتفصيل النتائج التي أثمر عنها المؤتمر وما هي الإيجابيات التي حققها لبنان منه، وكيف سيصار إلى توظيف القروض الميسرة والهبات التي تقدر بـ11 مليار دولار، كما سيرد على حملات التشكيك التي استهدفت “سيدر” ويفنّد ادعاءات الذين يحاولون التشويش على نتائجه التي تساعد لبنان على الخروج من أزمته.