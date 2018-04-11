بعد فشلهم في “مجلس الأمن”.. تحالف عسكري لضرب سوريا !

غرّذ رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران نقلاً عن مصدر سوري رفيع، أن “جلسة مجلس الامن اليوم قضت على آخر أمل لديهم بتجييش مجلس الأمن ضد سوريا وحلفائها”.

ولفت في تغريدته قائلاً: “نعتقد أنهم سيلتفون على فشلهم بانشاء تحالف عسكري يشارك فيه بعض العرب للقيام بعمل عدواني من خارج مجلس الأمن”.

جلسة #مجلس_الامن اليوم قضت على آخر أمل لديهم بتجييش مجلس الأمن ضد سوريا وحلفائها،ولذلك نعتقد سيلتفون على فشلهم بانشاء تحالف عسكري يشارك فيه بعض العرب للقيام بعمل عدواني من خارج مجلس الأمن.

نقلا عن مصدر سوري رفيع #اذا_صارت_الضربة — سالم زهران (@salemzahran05) April 10, 2018