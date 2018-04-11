بعد فشلهم في “مجلس الأمن”.. تحالف عسكري لضرب سوريا !

57 دقيقة ago - 10:05 صباحًا المصدر: رصد
بعد فشلهم في “مجلس الأمن”.. تحالف عسكري لضرب سوريا !

غرّذ رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران نقلاً عن مصدر سوري رفيع، أن “جلسة مجلس الامن اليوم قضت على آخر أمل لديهم بتجييش مجلس الأمن ضد سوريا وحلفائها”.

ولفت في تغريدته قائلاً: “نعتقد أنهم سيلتفون على فشلهم بانشاء تحالف عسكري يشارك فيه بعض العرب للقيام بعمل عدواني من خارج مجلس الأمن”.

57 دقيقة ago

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