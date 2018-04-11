المادة 50.. “توطين مبطّن”

اعتبر الوزير السابق الان حكيم ان 11 مليار دولار من المجتمع الدولي، يرافقه إقرار المادة 50 من الموازنة التي تعطي حق الإقامة للأجانب اذا اشتروا شقة في لبنان مع وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان هو كناية عن عملية توطين مبطّن داعيا اللبنانيين للتصويت في 6 أيار.

١١ مليار دولار من المجتمع الدولي يرافقه إقرار المادة ٥٠ من الموازنة التي تعطي حق الإقامة للأجانب اذا اشتروا شقة في لبنان مع وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان هو كناية عن عملية توطين مبطّن

#صوت_ب_٦أيار #صوتك_نبض_التغيير #نبض_التغيير pic.twitter.com/WyGhHUJXQH — Alain Hakim (@AlainHakim) April 11, 2018