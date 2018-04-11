المادة 50.. “توطين مبطّن”

47 دقيقة ago - 10:15 صباحًا المصدر: رصد
المادة 50.. “توطين مبطّن”

اعتبر الوزير السابق الان حكيم ان 11 مليار دولار من المجتمع الدولي، يرافقه إقرار المادة 50 من الموازنة التي تعطي حق الإقامة للأجانب اذا اشتروا شقة في لبنان مع وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان هو كناية عن عملية توطين مبطّن داعيا اللبنانيين للتصويت في 6 أيار.

47 دقيقة ago

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