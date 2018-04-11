أشغال ومنع مرور جزئي في صيدا اليوم..

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال حفريات لتمديد شبكة الصرف الصحي على الطريق الممتد من “مرآب الترك” في صيدا بإتجاه تقاطع الصبّاغ، وذلك اعتباراً من الساعة 16.30 من تاريخ اليوم الأربعاء 11/4/2018، ولحين الانتهاء.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور بشكل جزئي في منطقة الحفريات وإجراء التحويلات اللازمة أمام حركة السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.