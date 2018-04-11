الحريري يتجاوز المليون.. يليه وهّاب !

بدأت الأحزاب التقليديّة تستخدم بشكل لافت مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما “تويتر” للإضاءة على النشاطات والبرامج والكلمات الانتخابيّة والاقتراب أكثر من اللبنانيّين والنّاخبين بشكل خاصّ نظراً للدور المؤثّر الذي تلعبه هذه الصفحات على صعيد الرأي العام، في خطوة لجأت اليها القوى المدنيّة في استحقاقات كثيرة سابقة.

وفي جولة على حسابات الأحزاب الناشطة تويتريّاً ورؤسائها بشكل خاصّ، يُلاحظ أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يحتلّ المرتبة الأولى مع وصول عدد متابعيه الى المليون ونصف تقريباً. فيما يحتلّ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السّابق المركز الثاني 888 ألف متابع، يليه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بـ702 ألف متابع، مع العلم أنّه الاكثر نشاطاً ورصداً بين السياسيّين، ودائماً ما ينتظر الناشطين الصور والتغريدات الساخرة المشبعة بالرسائل التي ينشرها.

أما رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع يأتي بالمرتبة الرابعة مع 405 ألف متابع، ومن ثمّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بـ330 الف متابع، وبعده رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجيّة بـ320 الف متابع. فيما يقتصر عدد متابعي رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ بـ281 ألف متابع، وصولاً الى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان بحوالي 14 الف متابع. بينما وصل عدد متابعي رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى حوالي 330 ألف متابع “فيسبوكي” نظراً لغيابه عن “تويتر”.