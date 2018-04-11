في الضاحية.. إصلاحات “هات ايدك ولحقني”

يعاني إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من طفرة في الانتقادات التي توجه اليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مما يدفعه للرد على كل منتقد عسى يخفف من وطأة ذلك.

وفي نظرة على الارض، يبدو ان الاتحاد يسعى الى تحقيق الحد الادنى من الاصلاحات التي يجري تناوله بها من باب الانتقاد، لكن دائماً ما يجري الاصلاح وفق قاعدة “هات ايدك ولحقني”.

فعلى سبيل المثال، يطالب الاتحاد باجراء اصلاحات جذرية في الطرقات وبناها التحتية، وعوضاً عن ذلك، يقوم بعمليات “ترقع للطرقات” او حفريات “على الماشي” وهذا الامر لا ينجه من سيل الانتقادات.