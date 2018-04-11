إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى خوفا من رد إيراني

أكد مصدر مطلع لـ RT أن الجيش الإسرائيلي وضع القبة الحديدية في حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة محتملة، في حال قامت إيران بالرد على قصف قاعدة “التيفور” السورية.

وكتبت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الأربعاء، أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى استعدادا لمواجهة محتملة حال قيام إيران بالرد على قصف القاعدة السورية.

وقالت الصحيفة إن الجهات الأمنية والعسكرية في إسرائيل تأخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد من جهة، كما أن إعلان حالة الاستنفار جاء نتيجة تزايد التقديرات بإمكانية قيام الولايات المتحدة بشن ضربة على مواقع عسكرية سورية على خلفية الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، خصوصا بعد إحباط روسيا مشروع قرار أمريكي لإدانة سوريا الليلة الماضية من خلال استخدام حق الفيتو.

وكانت إيران قد هددت إسرائيل بشكل مباشر، أمس الثلاثاء، في أعقاب غارة جوية على قاعدة “تيفور” العسكرية السورية الواقعة في ريف حمص يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، على الأقل وفقا للإعلام الإيراني، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة رسميا.

وتقول إسرائيل إن قوات “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني متمركزة في هذه القاعدة.

وحذرت إسرائيل مرارا من أنها ستعتبر أي تحركات عسكرية إيرانية أو إنشاء أي موقع عسكري إيراني في سوريا نوعا من “الخط الأحمر” سيدفعها للرد عليه.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينيت) اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأخيرة على حدود إسرائيل الشمالية، وستقدم فيه المخابرات تقييمها لما يحدث حاليا في المنطقة.