المشنوق غير متخوّف من أي عمل أمني يمنع الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه لا يتخوّف من أي عمل أمني يمنع إجراء الانتخابات. ولفت الى الاستعداد ​للإنتخابات رغم التعقيدات التي فرضها القانون الجديد الذي يتم تطبيقه للمرة الاولى.

وأشار المشنوق بعد إجتماع مجلس الأمن الفرعي في ​سراي صيدا الحكومي إلى ان الجهوزية الأمنية والادارية جدية وناجحة وكل القوى ملتزمة بقرار الحكومة لجهة الحياد. وقال: لقد اتخذنا اجراءات جدية فيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع في الخارج.

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