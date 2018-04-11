المشنوق غير متخوّف من أي عمل أمني يمنع الانتخابات

5 ساعات ago - 11:53 صباحًا
المشنوق غير متخوّف من أي عمل أمني يمنع الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه لا يتخوّف من أي عمل أمني يمنع إجراء الانتخابات. ولفت الى الاستعداد ​للإنتخابات رغم التعقيدات التي فرضها القانون الجديد الذي يتم تطبيقه للمرة الاولى.
وأشار المشنوق بعد إجتماع مجلس الأمن الفرعي في ​سراي صيدا الحكومي إلى ان الجهوزية الأمنية والادارية جدية وناجحة وكل القوى ملتزمة بقرار الحكومة لجهة الحياد. وقال: لقد اتخذنا اجراءات جدية فيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع في الخارج.

5 ساعات ago

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