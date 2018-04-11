المشنوق غير متخوّف من أي عمل أمني يمنع الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه لا يتخوّف من أي عمل أمني يمنع إجراء الانتخابات. ولفت الى الاستعداد للإنتخابات رغم التعقيدات التي فرضها القانون الجديد الذي يتم تطبيقه للمرة الاولى.
وأشار المشنوق بعد إجتماع مجلس الأمن الفرعي في سراي صيدا الحكومي إلى ان الجهوزية الأمنية والادارية جدية وناجحة وكل القوى ملتزمة بقرار الحكومة لجهة الحياد. وقال: لقد اتخذنا اجراءات جدية فيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع في الخارج.
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه لا يتخوّف من أي عمل أمني يمنع إجراء الانتخابات. ولفت الى الاستعداد للإنتخابات رغم التعقيدات التي فرضها القانون الجديد الذي يتم تطبيقه للمرة الاولى.