هذه هي الأسلحة التي تستخدمها أمريكا في ضرب سوريا

يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار ضد سوريا للرد على هجوم كيميائي مزعوم تعرضت له مدينة دوما السورية، بحسب مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية.

ولفتت المجلة في تقرير لها، الاثنين 9 أبريل / نيسان، إلى تأكيد ترامب على أن استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات المتاحة، مشيرة إلى تعهد إدارته بأن تقوم برد حتى إذا ثبت مسؤولية روسيا عن الهجوم المزعوم، الذي تعرضت له المدينة السورية.

وألمحت المجلة إلى تأكيد ترامب على أن أي شخص مسؤول عن الهجوم المزعوم سيدفع الثمن، حتى إذا كانت روسيا، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية.

وتنكر كل من روسيا وسوريا حدوث أي هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية، لكن ترامب يقول إنه لا يوجد شك في حدوث هذا الأمر، مشيرا إلى أن الأمور ستتكشف في وقت قريب.

وإذا أقدمت أمريكا على استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فمن المحتمل أن تشارك روسيا في الرد على هذا الهجوم، بحسب المجلة التي أوردت قائمة الأسلحة الأمريكية والروسية التي يمكن أن تشارك في تلك المواجهة.

وقالت المجلة إن أمريكا يمكن أن تستخدم صواريخ كروز “توماهوك” لتجاوز وسائل الدفاع الجوية الروسية وأبرزها صواريخ “إس — 400” الموجودة في سوريا حاليا، وصواريخ “إس — 300 في 4″، إضافة إلى قاذفات “بي — 2 سبيريت” ومقاتلات “إف — 22” الشبحية.

لكن، إذا تم استهداف القوات الروسية في سوريا، فإن رد موسكو سيكون باستهداف القواعد الأمريكية ليس في الشرق الأوسط فقط، وإنما ستصل الضربات إلى القواعد الأمريكية في أوروبا، بحسب المجلة التي أشارت إلى أنها ستستخدم صواريخ “كاليبر” البحرية، وصواريخ كروز “إكس — 101” التي يمكن إطلاقها من طائرات “تو — 95″ و”تو — 160”.