بالصور: مطار التيفور العسكري السوري بعد تعرضه للعدوان الإسرائيلي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور قيل إنها من مكان استشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين بالهجوم الإسرائيلي على مطار “تيفور” العسكري في ريف حمص الشرقي بسوريا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، إن 7 إيرانيين لقوا حتفهم جراء الهجوم، بينهم الضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري، مهدي دهقان يزدلي.

وأشارت إلى أن جثامين الشهداء وصلت إلى مدينة قم الإيرانية، دون تحديد مكان وزمان تشييعهم.

وتعرض مطار “تيفور” العسكري السوري، فجر الاثنين لقصف من قبل مقاتلتين حربيتين من طراز “F-15” قال الجانب الروسي إنهما تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي.

صور من مكان استشهاد المستشارين الايرانيين الذين قضوا في الاعتداء "الاسرائيلي" علی مطار #تيفور في #سوريا اوردتها وسائل اعلام إيرانية Publiée par ‎اخبار ايران‎ sur mardi 10 avril 2018