بالفيديو: مئتي قتيل في تحطم طائرة عسكرية جزائرية

قالت مصادر جزائرية إن طائرة عسكرية جزائرية تحطمت، الأربعاء، على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة، فيما ذكر موقع “النهار” أن الحادث خلف مقتل العشرات. وحسب مصادر أمنية، فإن الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد.

وأظهرت صور نقلها تلفزيون النهار الجزائري عددا من الأشخاص مجتمعين حول الطائرة المحطمة وسط مزرعة، فيما كان عمود من الدخان الأسود يرتفع في السماء.

ولم يتم إلى حدود الساعة الكشف عن الحصيلة الأولية للضحايا، لكن وسائل إعلام محلية تقول إن الطائرة، التي كانت متوجهة إلى مطار وهران، كانت تقل أكثر من مئتي راكب، قتلوا كلهم على الأرجح.

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