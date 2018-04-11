أوامر تركية بمصادرة أسلحة عناصر “جيش الإسلام”

قال موقع “سناك سوري” إن الضباط الأتراك أصدروا أوامرهم لعناصر “الجيش الحر” بمصادرة الأسلحة التي بحوزة عناصر “جيش الإسلام” الذين وصلوا إلى ريف حلب الشمالي يوم أمس الثلاثاء.

وتذمر عناصر “جيش الإسلام” من هذا الإجراء إلا أنهم لا يملكون خياراً آخر غير تسليم أسلحتهم وبالفعل هذا ماحصل بعد مشادات كلامية انتهت باخبارهم أن الموضوع تم تنسيقه مع قائدهم “عصام بويضاني” الذي أمر بدوره بتسليم الأسلحة لتركيا، بحسب المصادر.

يذكر أن الحكومة السورية سمحت لمقاتلي “جيش الإسلام” الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية التي أخذتها منهم تركيا لاحقاً، يذكر أيضاً أنه سبق وقيل أن “بويضاني” قتل على يد “عبد الرحمن كعكة” شرعي الفصيل، بينما أشارت مصادر “سناك سوري” أن “بويضاني” غادر دوما بالتنسيق المباشر مع الجانب الروسي الذي أمن نقله.