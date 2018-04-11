الحريري يشرح نتائج مؤتمر “سيدر”

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن “لولا التوافق السياسي والتوافق على الخطوات العملية لما كان حقق مؤتمر سيدر النتائج المطلوبة”، مؤكداً على أن “مؤتمر سيدر هو شراكة لاستقرار لبنان ولايجاد فرص عمل للشباب ولحماية نموذج العيش المشترك”.

واعتبر خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي لشرح ما تحقق من نتائج في مؤتمر “سيدر” أن “كل عملي منذ البداية كان لحماية لبنان ولجأت للتوافق لحماية لبنان وجودي بباريس كان لحماية لبنان واستقراره”، لافتاً إلى “أنني سأطلع مجلس الوزراء غداً على نتائج المؤتمر”.

وأشار إلى أن “موضوع الدين أثر كثيراً ونحن وضعنا في سيدر كل المشاريع التي نحن مجبرون على إنجازها واليوم لتنفيدها نحن سنستدين من البنوك المحلية بفائدة 7% أو 8% أما في سيدر فأمّن الدين بفائدة 1.5%”، لافتاً ‘لى “أننا انجزنا الكثير بهذه الحكومة والإصلاح واجب علينا وليس من اجل المجتمع الدولي”.

وأوضح أن “هذه الإصلاحات نحن وضعناها وليس المجتمع الدولي وعلينا القيام بها لمصلحة المواطن اللبناني”، مشيراً إلى أن ” سيكون هناك لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي حضرت سيدر لأننا نعلم ان هناك مشكلة فساد فأخضهنا انفسنا للمراقبة”.

وشدد على أن ” الدعم العربي في سيدر كان جيدا في ظل الازمة التي يمر بها العالم العربي”، لافتاً إلى أن ” سيكون هناك شفافية في موضوع الإصلاح مع الشعب اللبناني وهو لمصلحته”.

واعتبر أن “هذه الحكومة أثبتت أننا نستطيع أن نجز كل الامور لأننا نملك الإرادة للإنجاز”.