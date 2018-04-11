الكرملين: الوضع حول سوريا هش ونأمل أن يتفادى الجميع الخطوات المزعزعة

قال الكرملين إن الوضع القائم حول سوريا متوتر للغاية، لا سيما في ظل الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما، وأعرب عن أمله في أن تتفادى جميع الأطراف الخطوات المزعزعة.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي، على أن تطورات الوضع في سوريا تتطلب المراقبة بعناية، مؤكدا الموقف الروسي الداعم لإجراء تحقيق مفصل في المزاعم عن استخدام السلاح الكيميائي في دوما.

ودعا بيسكوف إلى عدم الاستناد إلى شائعات وتقارير إعلامية غير مؤكدة في المسألة، مضيفا أن هذا الموضوع حساس للغاية، ولا يمكن فيه إصدار أحكام لا تعتمد على حقائق.

وأكد المتحدث وجود خلافات عميقة بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن، موضحا أن الطرف الروسي يعارض بشدة التصريحات الأمريكية حول “الجرائم البشعة للسلطات السورية” والتي لا تستند إلى حقائق، ويؤيد التحقيق المستقل والمفصل في الموضوع، بغية الوصول إلى معلومات موثوق بها.

وقال: “فيما يتعلق بردنا على أي ضربة على سوريا، نريد أن نأمل في أن تتفادى جميع الأطراف الخطوات غير المبررة، التي في الواقع من شأنها زعزعة الوضع الهش أصلا في المنطقة”.

وذكر المتحدث الرئاسي أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفترة المقبلة لا يتضمن اتصالات مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الأمريكية أنغيلا ميركل.