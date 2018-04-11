أنقرة ترفض تسليم عفرين للسلطات السورية

استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إمكانية تسليم منطقة عفرين بشمال سوريا إلى السلطات السورية بعد انتهاء عملية “غصن الزيتون” التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت قناة “أن تي في” التركية عن الوزير قوله، إن “هذه المنطقة لا يجوز تسليمها للنظام. والوضع في البلاد مثير للدهشة، حيث تبيع الأطراف المتحاربة أسلحة لبعضها البعض. وفي ظل مثل هذه الفوضى لا يمكن الحديث عن تسليم أي شيء لأحد”.

وتعليقا على دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إعادة منطقة عفرين إلى الحكومة السورية، قال جاويش أوغلو إنه يجب التأكد من السياق الذي جاء فيه هذا التصريح.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعرب خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم الاثنين عن قناعته بأنه من أجل تطبيع الأوضاع في عفرين يجب أن تسلمها تركيا للسلطات السورية الشرعية.