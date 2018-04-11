وفد برلماني روسي يزور سورية

وصل وفد برلماني روسي برئاسة منسق المجموعة البرلمانية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري، النائب عن حزب “روسيا الموحدة” دميتري سابلين إلى سورية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الروسي. وعلى جدول أعمال الوفد أيضا لقاءات مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ومفتي سورية أحمد بدر الدين حسون وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر.

وسيلتقي الوفد الروسي ممثلي أوساط الأعمال السورية وسيقوم بعدد من الفعاليات الإنسانية. ومن المخطط كذلك أن يوقع حزب “روسيا الموحدة” اتفاقية للتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي السوري.

وقال رئيس الوفد البرلماني الروسي دميتري سابلين للصحفيين عقب وصوله إلى سوريا إن “الرئيس السوري بشار الأسد موجود في دمشق، ونحن نخطط لعقد لقاء معه وبحث الأوضاع وتأكيد دعمنا للشعب السوري في محاربة الإرهاب”.