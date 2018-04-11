في عاليه…اقفال مؤسسة بالشمع الأحمر بناء على شكوى قطرية

بعدما ورد الى وزارة الصحة اخبار من قسم مراقبة الاغذية في وزارة الصحة القطرية عن وصول شحنة بيض طازج منشأ لبنان الى دولة قطر بتاريخ 29/3/2018 وتم حجزها لأن تاريخ الانتاج هو 1/4/2018 اي ان تاريخ الانتاج يلي تاريخ الوصول.، سارعت الوزارة الى توجيه كتاب الى وزارة الزراعة للتأكد من كيفية حصول الشحنة على شهادة صحية من مركز الحجر الصحي البيطري في وزارة الزارعة، كما ارسلت نسخة من الكتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وبالتزامن، تم ارسال فريق من قسم الصحة في قضاء عاليه للكشف على المؤسسة المصدّرة، فتبين انها تقوم بتصدير اكثر من منتج غذائي منه البيض والخضار من دون الاستحصال على ترخيص بالتوضيب من وزارة الصناعة وعلى شهادات صحية من وزارة الصحة، كما تبين وضع ملصقات على بضائع معدة للتصدير بتواريخ لاحقة.

وبناء على ذلك، تم طلب مؤازرة القوى الامنية التي استحصلت على اشارة من القضاء المختص واقفال المؤسسة بالشمع الاحمر.



كذلك وجهت وزارة الصحة كتابا الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لأخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص لما فيه مصلحة لبنان وعلاقاته الاقتصادية بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.