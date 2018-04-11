هبة ألمانية بقيمة 38 مليون يورو لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

وقع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، هبة بقيمة 38 مليون يورو مقدمة من الدولة الالمانية ممثلة بالجمهورية الالمانية والبنك الالماني للتنمية، من أجل مشاريع مياه وصرف صحي لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في وزارة الطاقة والمياه.

حضر التوقيع ممثلون عن الدولة الالمانية ومستشارو الوزير وفريق عمل الوزارة.

وشكر أبي خليل الجمهورية الفيديرالية والبنك الالماني للتنمية “على هذا التعاون وهذه اللفتة والمساهمة في الهبة لمساعدة لبنان بالطرق والقنوات الدستورية مع وزارة الطاقة لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي هبة ستساعد في تخفيف العبء المالي في هذه المنطقة التي تحمل عبئا كبيرا من جراء وجود النازحين السوريين، وهي غير مصممة لتحمل الاعباء الهائلة من القاطنين، وهذه الهبة سوف تساعد المؤسسة بإدارتها الجديدة لتنهض بالقطاع، مما يساعدها على القيام بمشاريع عديدة لتنفيذ المشاريع لصالح الخدمة العامة، فيشكل هذا التعاون سابقة ونموجا يحتذى للمشاريع اللاحقة”.



وأشار مدير قسم الشرق الاوسط في البنك الالماني للتنمية ستيفان ذيب الى أن هذه الهبة “تساعد لبنان على تحمل العبء المتراكم عليه، خصوصا لجهة عدد النازحين السوريين الكبير الذي يتكبده لبنان”، مشيرا الى انه “لشرف وسعادة لي أن أشارك في توقيع الاتفاقية لمساعدة لبنان مما يشكل مساهمة ولو جزئية في هذا الاطار”.