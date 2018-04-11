الراعي يستقبل ستريدا جعجع

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حضور النائب البطريركي على جبة بشري المطران جوزف نفاع، وفدا ضم النائب ستريدا جعجع، ممثل وزير الثقافة روجيه خوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، مدير وادي قاديشا رولان حداد، ممثل “دار الهندسة شاعر ومشاركوه” نديم سلامة، واعضاء لجنة وادي قاديشا، واطلع منهم على استكمال التحضير لمشروع تأهيل وتنفيذ طريق وادي قاديشا.

وأطلع الوفد الراعي على الدراسة النهائية التي اعدتها دار الهندسة شاعر ومشاركوه لتأهيل طريق وادي قاديشا التي شارك في وضعها 15 مهندسا موزعين على عشر اقسام، والتي استغرق اعدادها مدة شهرين.

كما أبلغه أن المرحلة الثانية تمثل بتسليم الدراسة الى وزارة الاشغال العامة لاجراء مناقصة لتلزيم الاعمال بحسب دفتر الشروط المعد من قبل وزارة الاشغال والمديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة بالتنسيق مع جمعية “ادارة وادي قاديشا”.

ومن جهته، بارك الراعي “جميع الذين عملوا وسعوا الانجاز هذه الدراسة على اهمية الاسراع لتنفيذ المشروع وجعل الوادي واحة روحية وسياحية لجميع زواره”.