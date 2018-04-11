نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للرئيس الأسد خلال استقباله اليوم وفداً من المشاركين في مؤتمر وحدة الأمة الذي استضافته دمشق..

حيث أكد الرئيس الأسد :”أن السلاح الأساسي الذي يستخدمه أعداؤنا هو بث الفرقة وتعزيز التطرف وخلق الشروخ الفكرية والدينية لدى أبناء المجتمع الواحد.. وأن وحدة المسلمين المبنية على التنوع والتمسّك بجوهر الدين هي الكفيلة بحماية مجتمعاتنا ضد المخططات الغربية الرامية لإضعافنا وتقسيمنا.. لافتاً إلى أن جوهر ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم هو محاولات الفصل بين الهوية الوطنية والدينية والتعمية على حقيقة ان جذورنا واحدة..”

في حين أكد المشاركون :” أن انعقاد المؤتمر في دمشق جاء ليؤكد على وقوف علماء الدين والشعوب الإسلامية إلى جانب سورية ولا سيما في هذا التوقيت الذي يواجه فيه السوريون التهديدات الأميركية والغربية بمنتهى الشجاعة..” الرئيس #الأسد يستقبل وفداً من المشاركين في مؤتمر وحدة الأمة الذي استضافته دمشق

المؤتمر الذي استضافته سورية وشارك فيه علماء دين ومفكرون وباحثون من lلأزهر في مصر والجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وإندونيسيا وتركيا والهند وأفغانستان. pic.twitter.com/zSqMq89nYK — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 11, 2018