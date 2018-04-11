الانتخابات تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي

بحثت لجنة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان برئاسة إيلينا فالانسيانا مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل موضوع مراقبة الانتخابات في لبنان والخارج بعدما تقدم الاتحاد الأوروبي بطلب لهذه الغاية، وسيتم نشر 26 مراقبا في الخارج

وطلب الوزير باسيل توسيع رقعة المراقبة الى أبعد من نطاق دول الاتحاد الاوروبي، كالأميركتين اللاتينية والشمالية والدول العربية، خصوصا ان الانتخابات النيابية تجرى للمرة الاولى خارج الاراضي اللبنانية، بحسب ما قالته مستشارة باسيل لشؤون المنتشرين باسكال دحروج بعد اللقاء.

وتمت مناقشة طروحات عدة حول هذا الأمر، منها أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالمراقبة او المساعدة في قيام جهات أخرى بها”، مشددة على اهمية المراقبة التي تقوم بها جهات دولية من اجل شفافية العملية الانتخابية.