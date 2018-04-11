الحريري: حاولوا إزاحتي من السبق الانتخابي

أعلنت النائبة بهية الحريري دعمها لمطالب القطاع التعليمي والوقوف إلى جانبه حتى تحقيقها، مشددةً على أهمية “مشاركة هذا القطاع كما باقي القطاعات في وضع البرنامج الانتخابي، كما شاركت في صياغة برنامج العام 2009 الذي على أساسه فازت الحريري والرئيس فؤاد السنيورة بثقة الناس”.

وأكدت الحريري، خلال سلسلة جولات انتخابية في صيدا، أهمية مشاركة الشباب في حمل مشاريع المدينة “لأنهم مؤتمنون عليها وعلى حمايتها ومتابعة مسيرة النهوض بمدينتهم والوصول الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة فيها”.

وردًا على سؤال عن حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في منح الجنسية لأولادها، أكدت الحريري على موقف الرئيس سعد الحريري بأنه لن يوقع على مرسوم يستثني هذا الحق.

وتطرقت الحريري الى موضوع الانتخابات النيابية في دائرة صيدا جزين، فأشارت الى أن “ما شهده هذا الاستحقاق حتى الآن من تطورات ومحطات ومواقف طرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها”. وقالت: “من حق كل شخص أو طرف أن يفكر بمصلحته الانتخابية، لكن أن يحاولوا منعي من تأليف لائحة والضغط على مرشحين لسحبهم أو محاولة سحبهم او تعطيل ترشيحهم فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام وهو برسم الناس”. وأضافت: “لقد أرادوا إزاحة بهية الحريري من السبق الانتخابي، لماذا؟ لأنها وقفت بوجه مشروع كان يحاول السيطرة على المدينة؟ لسنا ضد أحد ولا نصادر حق أحد لكن من حق المدينة أن تبقى لديها حرية قرارها وهذا لا يقرره إلا أهل المدينة بأن يسجلوا أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات في 6 ايار. ومن يرى أن مستقبل المدينة والنهوض بها ومشاريعها يحتاج إلى حماية عليه أن يحضر ماكينته وكل ما يستطيع أن يساهم بإنقاذ المدينة ويدنا بيدكم”.