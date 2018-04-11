أساتذة الثانوي: الخميس يوم إضراب تحذيري

قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي إعلان يوم غد الخميس يوم إضراب تحذيري عام وشامل في جميع الثانويات الرسمية ومراكز الإرشاد والتوجيه ودور المعلمين والمعلمات والأساتذة العاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء”.

وفي بيان تلاه رئيس الرابطة نزيه الجباوي، أكد فيه: “إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، كما كل روابط التعليم الرسمي تقف إلى جانب الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة وتؤكد حقهم في الحصول على الدرجات الست من المؤسسات التي هي رب عملهم وعليها واجب إعطائهم هذا الحق وليست الدولة التي ما زالت مقصرة بواجباتها تجاه التعليم الرسمي الذي ما زال بحاجة إلى الكثير من المستلزمات والحاجيات والحقوق سواء أكان بالنسبة للمدارس والثانويات أو بالنسبة لحقوق الأساتذة التي ضربت عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

وشدد على ان “على ضرورة التفات الدولة إلى التعليم الرسمي فهو قادر على استيعاب العديد من الطلاب والتوفير على الأهالي الذين أصبحوا أسرى شبح رفع الأقساط المدرسية”.

ورفض “تحميل الدولة أية أعباء مالية لغير القطاع الرسمي التي هي رب عمله، ونعتبر هذا الأمر ضربا للتعليم الرسمي وللمدرسة والثانوية الرسمية على السواء”.