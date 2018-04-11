قريبا.. معمر القذافي في مسلسل على الشاشات الأمريكية

تخطط شبكة قنوات أمازون لإنتاج مسلسل يحكي سيرة حياة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقل موقع “Dead line” أن هذا المسلسل سيحمل اسم “عاصفة الرمال” وسيكون من إخراج محمد دياب ومن إنتاج مشترك بين Anonymous Content و O3 Productions.

وسيكرس هذا المسلسل لحياة القذافي منذ أن كان شابا فقيرا إلى توليه مقاليد الحكم حتى غدا الزعيم الشاب وللتغيرات التي شهدتها ليبيا في فترة حكمه الذي استمر أكثر من 40 عاما.

ويستند المسلسل إلى العديد من المؤلفات عن القذافي، معتمداً على الدراما الواقعية في رسم خطوط العمل والشخصيات.

وهذه القصة مستوحاة من نمط مسلسل Narcos الذي يسرد قصة حياة بابلو سكوبارو، التي نالت نجاحا كبيرا بسبب الشعبية التي حصدها تاجر المخدرات الأشهر قبل إنتاج المسلسل.