الناتو يكثف تحليقاته الاستطلاعية قرب الحدود السورية

أفادت مصادر غربية معنية بمراقبة تحركات الطائرات، بأن طائرة من طراز E-3A AWACS تابعة للناتو تحوم على مقربة من حدود سوريا الشمالية، دون أن تتجاوز المجال الجوي التركي.

في الوقت ذاته، ذكرت المصادر نفسها أن ثاني طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8A Poseidon، أقلعت من قاعدة “سيغونيلا” بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ سوريا، حيث لروسيا قاعدة حميميم الجوية (بريف اللاذقية)، وقاعدة الإمداد التقني المادي في ميناء طرطوس.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حامت طائرة أخرى من طراز P-8A Poseidon على مدار عدة ساعات، على ارتفاع 6,8 ألف متر، فوق المياه الدولية في البحر المتوسط، بالقرب من شواطئ سوريا، مقتربة من حين إلى آخر، من القاعدتين الروسيتين على مسافة نحو 50 كلم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية ومزودة بـ56 صاروخا مجنحا من نوع “توماهوك” تتموضع حاليا على بعد 100 كلم من قاعدة طرطوس، وتصاحبها فرقاطة “أكيتان” الفرنسية الحاملة للصواريخ، إضافة إلى وجود فرقاطة ألمانية على مقربة من السواحل السورية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة على توجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا روسيا إلى “الاستعداد” لذلك.