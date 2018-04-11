هذا ما تسببه السجائر الالكترونية!

كشفت دراسة علمية أن استخدام السجائر الإلكترونية من شأنه أن يحدث الضرر في الشيفرة الوراثية، الأمر الذي يرفع من خطر الإصابة بكل من السرطان وأمراض القلب.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة (New York University School of Medicine) أنه وبالرغم من أن أضرار السجائر الإلكترونية أقل من العادية، ولكنها خطيرة على الصحة، وقد تسبب الإصابة بالسرطان.

حيث وجد الباحثون في تجارب تمت على الفئران أن تعرضهم لدخان السجائر الإلكترونية، أدى إلى تضرر الشيفرة الوراثية في القلب والرئتين والمثانة، مقارنة بالفئران التي تنفست هواء طبيعي خالي من الدخان.

وأفاد أحد الباحثين في الدراسة، أن النتائج تشير بأن السجائر الإلكترونية مسرطنة بدورها، وذلك مقارنة مع أولئك غير المدخنين.

في السياق ذاته، كانت قد كشفت دراسات علمية سابقة أن استخدام السجائر الالكترونية ينطوي على عدد من المخاطر الصحية، والتي تشمل:

– ارتفاع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني

– فقدان الشهية

– ارتفاع ضغط الدم

-الإدمان

– تغييرات في الدماغ من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق

– استخدام السجائر الالكترونية ذات الأطعمة المختلفة من شأنها أن تسبب مشاكل في الرئتين.