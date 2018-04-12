السعودية: لبنان غير ملتزم بالنأي بالنفس

35 دقيقة ago - 9:08 صباحًا المصدر: الحياة
السعودية: لبنان غير ملتزم بالنأي بالنفس

ذكر مصدر فرنسي مطلع على المحادثات التي دارت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في باريس لصحيفة “الحياة” أن الجانب السعودي ما زال يرى أن لحزب الله دوراً كبيراً ومهيمناً في لبنان وأنه غير ملتزم النأي بالنفس، وأن على رئيس الحكومة سعد الحريري أن يبذل جهوداً أكبر لجهة التزام الجميع وتقليص دور حزب الله في البلد.

35 دقيقة ago

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