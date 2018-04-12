صحيفة ترتكب خطأً فادحاً !

أثارت صحيفة محلية البند المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم المتصل باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني، وأردفت الصحيفة الخبر بشرح خاطئ للمادة المذكورة. وذكرت أن المادة “ترعى عقود العمل عموماً” وطرحت تساؤلات “عمّا إذا كان التعديل المقترَح يتصل بنتائج مؤتمر سيدر وتوسيع قاعدة العمل للنازحين وغير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية”.

بينما كانت الحقيقة مغايرة لما ذكرته الصحيفة، وتبين بعد متابعة الموضوع أن المادة متعلقة بفسخ عقود العمل. وأكدت مصادر وزارة العمل لـ”ليبانون ديبايت” ذلك. وأوضحت ان التعديل له علاقة بالتعويضات والصرف التعسفي ولا علاقة له بعمل غير اللبنانيين في لبنان، وطالبت الوسائل الإعلامية بتوخي الحذر قبل نقل الأخبار المغلوطة.