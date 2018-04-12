“أردوغان” عازم على مواجهة من يريد تدمير سوريا!

قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن بلاده “عازمة” على مواجهة القوى التي تريد “تدمير سوريا”، كاشفاً عن “تصميمه” على المساهمة بإعادة بناء سوريا.

يقول “أبو عبدو المشرداتي” يعني “أردوغان” بدو يواجه حاله، ليش في حدا ساهم بتدمير سوريا أكثر منه، بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته هالسياسيين.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له خلال حضوره إحدى الفعاليات الاقتصادية في “أنقرة”: «للأسف وجدنا بجانبنا أصدقاء قليلون في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، حتى أننا رأينا وقوف قسم مهم من الدول التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية إلى جانب الإرهاب لأن مصالحها تقتضي ذلك».

وتتهم الحكومة السورية الرئيس التركي بدعم الإرهاب في سوريا، وهذا مايرفضه الرئيس التركي رغم وجود العديد من الدلالات على دعم الحكومة التركية لجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام التي تعتبر أحد التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن الجيش التركي كان قد دمر مئات المنازل في “عفرين” وشرد مئات الآلاف المواطنين منها خلال هجوم عنيف شنه عليها.