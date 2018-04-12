سلام: الانتخابات ستحدّد علاقات لبنان في محيطه

جدّد الرئيس تمّام سلام دعوته الى الناخبين البيارتة للاقتراع بكثافة في السادس من أيار المقبل قائلا إن نتائج الانتخابات المقبلة لا تنحصر بالبعد المحلي وانما تتعلق بدور لبنان وموقعه في المنطقة.

وفي لقاء في منزل المهندس فادي درويش في راس بيروت، شدّد الرئيس سلام على الهوية العربية لبيروت مؤكداً أهمية الحفاظ على علاقات جيدة بين لبنان وإخوانه العرب وعدم جعله منصة عداء للدول العربية الشقيقة.

وأكد الرئيس سلام متانة التحالف بينه وبين الرئيس سعد الحريري معتبراً ان الانتخابات هي امتحان لأبناء بيروت لتأكيد إمساكهم بناصية قرارهم الحرّ، وفرصة لتجديد الثقة بقيادتهم الوطنية. وقال إن البيارتة امام خيارين لا ثالث لهما، إمّا تثبيت الاستقرار وفتح آفاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وإمّا إبقاء البلاد في حالة توتر داخلي واشتباك خارجي مع محيطها مع ما يعنيه ذلك من مخاطر.

كما أكد أن شؤون بيروت، التي يشكو أبناؤها عن حقّ من تردي أوضاع مدينتهم على كل المستويات، سوف تكون موضع متابعة حثيثة من ممثلي العاصمة في مجلس النواب الجديد.