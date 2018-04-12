كرم رداً على أبي خليل: “وزير فاشل”

رد النائب فادي كرم على حسابه عبر تويتر قائلا: “وصلت الوقاحة مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الفاشل ليس فقط للتهرب من مسؤولياته، بل رميها على وزراء القوات، لأنه مطمئن بأن لا محاسبة له، ففي الدول المتطورة اداريا يحال هكذا وزراء الى القضاء. صار بدا شعب يحاسب”.

كلام كرم جاء ردًا على التصريح الذي أدلى به أبي خليل لصحيفة الجمهورية، إذ قال: “من المستحيلات ان تُناط وزارة الطاقة بالقوات اللبنانية في اي وقت”، مشيراً الى “انّ الأداء الوزاري للقوات عموماً، وأداءها التعطيلي والتدميري في قطاع الكهرباء خصوصاً، لا يؤهلها لتولّي هذه الحقيبة، إضافة الى انها لم تحقق أصلاً أي إنجاز في وزاراتها يسمح لها بالحصول على وزارة الطاقة”.