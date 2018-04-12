في المعاملتين.. ختم فندق بالشمع الأحمر

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة

نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شبكة دعارة تعمل بسرّيّة تامّة في مرآب سفلي في أحد فنادق المعاملتين، وهي مؤلفة من /4/ فتيات من الجنسيّة السوريّة، ومشغلهن: – ط. ق. (مواليد عام 1955، لبناني)

إضافةً إلى توقيف أربعة أشخاص آخرين من أصحاب السوابق، وينشطون في مجال تسهيل الدعارة، وهم:

م. ب. (مواليد عام 1997، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1989، سوري)

س. ب.(مواليد عام 1994، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍ ومذكرة توقيف وكتاب صادر عن القضاء المختص يقضي بطرده خارج الأراضي اللبنانية.

ص. ف. (مواليد عام 1980، لبناني)، بحقه بلاغي بحث وتحرٍ وخلاصة حكم بجرم مخدرات تقضي بسجنه /10/ سنوات.

تمّ ختم الفندق بالشمع الأحمر، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.